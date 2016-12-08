الكشف عن 5 نجوم في النسخة العربية لمبادرة «نجوم الغد» في «مهرجان دبي السينمائي الدولي»

كشف «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، في اليوم الأول من انطلاق دورته الـ 13، عن اختيار خمس مواهب سينمائية عربية، ضمن مبادرة «نجوم الغد» (ستارز أوف تومورو)، في نسختها العربية. وأطلق المهرجان المبادرة الجديدة مؤخراً بالشراكة مع «سكرين إنترناشونال».

توفّر مبادرة «نجوم الغد» بنسختها العربية منصة عالمية، يُعلن ويُسوّق من خلالها عن ممثلين ومخرجين عرب واعدين، من المُتوقّع لهم أن يحققوا نجاحات باهرة في المهرجان، والساحة الدولية، خلال الأعوام المقبلة. وتم اختيار «نجوم الغد» العرب من قبل مراسلة «سكرين إنترناشونال» في الشرق الأوسط ميلاني غودفيلو، وبدعم من ليز شاكلتون، محرر آسيا، وفيونولا هاليغان، رئيس قسم النقد والتحرير.

سيظهر كل النجوم الخمسة ضمن مقالاً في مجلة «سكرين ديلي»، التي توزع على آلاف حضور المهرجان، كل عام، وذلك لتعزيز حضورهم. إضافة إلى ذلك، سيظهرون في النسخة الأسبوعية المطبوعة «سكرين ويكلي»، التي يتم توزيعها على قرّاء السينما العالمية، وأيضاً على الموقع الإلكتروني المشهور Screendaily.com

تعدّ «سكرين إنترناشونال» واحدة من أهمّ المنشورات في العالم، حيث يقارب عمرها 13 عاماً، وتشتهر مبادرتها «نجوم الغد» (ستارز أوف تومورو،) في اكتشاف ودعم المواهب في المملكة المتحدة وإيرلندا، منذ العام 2004.

تشمل قائمة «نجوم الغد» العرب النهائية لهذا العام المخرجة اللبنانية مونيا عقل، التي لمعت موهبتها الإخراجية في فيلمها الروائي القصير «صبمارين»، الذي سيُعرض ضمن مسابقة «المهر القصير» لهذا العام.

وينضمّ إلى القائمة الممثلة التونسية مريم الفرجاني، التي تلعب دور البطولة في فيلم «عفت حياتي»، للمخرجة كوثر بن هنية، وهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتتضمن القائمة أيضاً المخرج الأردني أمجد الرشيد، المُشارك في الفيلم الروائي «الببّغاء»، ضمن مسابقة «المهر القصير»، في عرضه العالمي الأول، في «مهرجان دبي السينمائي الدولي».

واختير الممثل السوري سامر إسماعيل، الذي اشتهر بأدواره التلفزيونية في العالم العربي، ضمن قائمة «نجوم الغد»، بعد أول ظهور له على الشاشة الكبيرة، في فيلم «المختارون»، للمخرج الإماراتي علي مصطفى.

ومن المغرب، المخرج علاء الدين الجيم الذي تنعكس جهوده وموهبته الفنية من خلال فيلمه «حوت الصحرا»، الحائز على جوائز، وحصل على اعتراف دولي من قبل المختصين. ويعمل علاء الدين حاليّاً على إخراج أول فيلم قصير له «القديس المجهول» (Saint Inconnu) الذي سيشارك في «مهرجان صندانس السينمائي».