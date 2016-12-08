نجوم هوليوود في مهرجان دبي السينمائي

افتتح ليل أمس، الأربعاء، مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الـ13 بحضور عدد كبير من الفنانين العرب، إضافة إلى عدد من نجوم بوليوود وهوليوود.

فقد حضر الحفل النجمة العالمية أولغا كيورلينكو Olga Kurylenko، والممثل الأمريكي تيريس جيبسون Tyrese Gibson، المعروف بحبّه الكبير لدبي وتواجده الدائم هناك.

كما وقدّم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة إنجازات العمر للممثل الأمريكي الشهير صمويل جاكسون Samuel L. Jackson، الذي حضر الحفل مع زوجته LaTanya Jackson.

وقد أمضى جاكسون أكثر من 30 دقيقة على السجادة الحمراء يتحدث مع الإعلام، حيث عبّر عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أننا سنراه أكثر في دبي قريباً.

وتلقت أيضاً الممثلة الهندية الشهيرة ريكاه، التي تمتد مسيرتها الفنية أكثر من أربعة عقود، مثلّت خلالها في أكثر من 180 فيلماً، جائزة إنجازات العمر في حفل الافتتاح.

يشار إلى أنّ المهرجان، الذي يستمر حتى الـ14 من الشهر الحالي موعد حفل الختام وإعلان الجوائز، يقدّم هذا العام 156 فيلماً من 55 دولة على مدى ثمانية أيام، إلى جانب مبادرات وبرامج (سوق دبي السينمائي) وعدد من الأنشطة والندوات وورش العمل.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن