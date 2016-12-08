ماريا كاري في دبي فبراير المقبل

تتوجّه النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey إلى دبي في فبراير المقبل، لإحياء حفل طيران الإمارات لموسيقى الجاز، أو "مهرجان دبي للجاز" كما يعرف الآن.

وسيقام حفل ماريا، البالغة من العمر 46 عاماً، في الـ23 من فبراير العام المقبل ضمن المهرجان في دورته الـ15.

وتأتي زيارة ماريا إلى دبي بعد غياب دام أكثر من 10 أعوام عن الإمارات، حيث كانت آخر زيارة لها عام 2004 في إطار جولتها الغنائية العالمية حينها.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ النجم الشهير أنريكي إغلاسياس Enrique Iglesias سيشارك ماريا الحفل على مسرح مدينة الإعلام في دبي.

يذكر أنّ المهرجان، الذي أطلق عام 2003، يستقطب الآلاف من عشاق الموسيقى كلّ عام ، إذ أنه ليس فقط مهرجانا للجاز، بل هناك موسيقى الروك الكلاسيكية والإيندي روك والبوب والموسيقى الحضرية.

إنريكي إغلاسياس إلى دبي فبراير المقبل

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