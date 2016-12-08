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"سيدتي" تكشف تفاصيل حفل دار الأوبرا في الكويت احتفاءً بالملك سلمان

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الخميس 08-12-2016 15:28

كشف مصدر لـ "سيدتي نت" أن الأوبريت الغنائي الذي سيؤديه فنان العرب محمد عبده، والفنان عبدالله الرويشد على دار الأوبرا في الكويت يوم الجمعة المقبل سيتخلله عدد من اللوحات الدرامية أبطالها الفنانون سعاد عبدالله، وناصر القصبي, وإبراهيم الحربي وحبيب الحبيب، وأكد المصدر أن الملحن مشعل العروج نجح في صياغة ألحان إبداعية للأوبريت الذي يعبر عن المحبة والاحتفاء بقدوم الملك سلمان وصحبه الكرام، وعن عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط الكويت والسعودية. الأوبريت من كلمات الشاعر بدر، أما القصيدة الترحيبية فسيلقيها حزام الشاهين.
وفي السياق ذاته، يقدم الشيخ دعيج الخليفة الصباح " كليب" من كلماته لمجموعة من القصائد التي تحتفي بقدوم الملك سلمان إلى الكويت، وأكد الشيخ دعيج لـ "سيدتي نت" أنه سعيد بهذه المشاركة وزيارة الملك سلمان "التي نفتخر ونعتز بها جميعاً، وتمثل بالنسبة لنا الحضارة والتاريخ والعمق الإنساني على كافة الأصعدة". وحول طبيعة مشاركته في الحفل قال: "سأقوم بتقديم عدد من القصائد التي ستبث على عدد من القنوات بالتزامن مع وجود الملك سلمان في الكويت، ونحن مهما قدمنا لسلمان الحزم والشعب السعودي فلن نوفيهم حقهم، فلهم في قلوبنا كثير من الحب والوفاء والامتنان". وحول كلمات القصيدة التي سيسجلها قال: "قصيدتي وكلماتي لن توفي ما في النفس والقلب للملك سلمان، ولكن هي مشاركة تعبر عن جزء بسيط مما في نفسي ونفوس الكويتيين، وأقول فيها:
يا مرحبا يا مرحبا مليون في دار أخو مريم ياخو نوره
شعب الكويت بجيتك ممنون أقولها بالصوت والصورة
يا أبو الحزم والعزم والظفرات يا ناصر الأمة من العدوان
يا صامل الهدات والوقفات يا أعظم ملك يا سيدي سلمان
مع مجيء أبو فهد دار الكويت البست ثوب التباهي والفخر
وسجلت في كل لوحة مانشيت الله يديمه لنا كل عز وذخر.

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سيدتي

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