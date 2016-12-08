هذه حقيقة تصريح بيرين سات عن إليسا

نشرت وسائل إعلام عربية خبراً تكشف فيه أنّ النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم أبدت إعجابها بصوت وإحساس الفنانة اللبنانية إليسا، من خلال حديث صحفي لها عبّرت فيه عن سعادتها البالغة لتحقيقها وأعمالها الدرامية شهرة واسعة في العالم العربي، وأنّها لم تكن تعرف أنّ لديها شعبية كبيرة في الدول العربية.

وجاء في الحوار المنسوب إلى بيرين: استمعت مؤخراً إلى أغنية بصوت الفنانة اللبنانية إليسا، وأحببتها كثيراً رغم أنني لا أعرفها شخصياً، لكن إحساسها وصل إليّ بلا مقدمات.

وفي الوقت الذي تم الإهتمام عربياً بتصريحات بيرين سات حول إليسا، لم ينشر إسم المجلة التي وردت فيها تصريحاتها هذه، كما لم ينشر ما يؤكد هذه التصريحات في الصحف التركية اليومية الهامة.

وجدير بالذكر أن بيرين سات منذ فترة طويلة لم تجرِ أي مقابلة صحفية أو تلفزيونية حتى خلال بطولتها الموسم الأول من المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم"، حيث اكتفت بنشر المتابعات الصحفية لمسلسلها ولم تهتم بتصدر الأغلفة التركية بمقابلات حوارية مطولة خشية التطرّق إلى خضوعها للعلاج بالحقن المجهري للحمل والإنجاب.

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