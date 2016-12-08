بالصور: ست نجمات رشحتهنّ الشائعات للزواج من طليق هيفاء وهبي

رغم الإيقاع القاسي للقبه الأشهر "رجل الحديد"، يبقى طليق الفنانة هيفاء وهبي الملياردير أحمد أبو هشيمة هدفاً لشائعات الزواج من جميلات الوسط الفني داخل مصر وخارجها، خاصة بعدما استحوذ على أكبر شركات الإنتاج الفني والعديد من القنوات الفضائية المصرية، وباتت صوره برفقة النجوم أكثر حضوراً من صوره القديمة أمام أفران الصلب.

عودة هيفاء وهبي لعصمته

الرجل الذي اشتهر سابقاً بأنه عدو الشهرة، ولم تعرف حتى اللحظة القصة الحقيقية لصعوده من الصفر لقمة "صناعة الحديد" في مصر، يمكن كتابة تاريخه بلحظة الزواج الذي استمر أربع سنوات من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فهي لم تكن "وش السعد" على أعماله فقط، وإنما "تميمة الحظ" بشائعات ارتباطه بالجميلات، فمن غير المعقول أن يتزوج فتاة أقل جمالاً من النجمة الأكثر إثارة في العالم العربي، بل تردّد أكثر من مرة أن "قلب رجل الحديد" لا زال معلقاً بهيفاء وطلب عودتها لعصمته بعد زوال أسباب الطلاق، ولكنها فضلت البقاء في خانة الأصدقاء ووصفت زواجها منه فيما بعد بـ" غلطة العمر".

مي عز الدين على لائحة الشائعات

الشائعات كلها تقريباً ربطت بين أبو هشيمة ونجمات من لبنان والمغرب والخليج، عدا نجمة واحدة مصرية استطاعت دخول قائمة المرشحات للزواج من "رجل الحديد" وهي الفنانة مي عز الدين المرشحة الدائمة منذ عامين للقب "خليفة هيفاء وهبي" خاصة بعدما تم رصد زيارات متكررة من رجل الأعمال لمنزل مي القديم في مصر الجديدة، وبعدها انتقلت مي فوراً إلى فيلا خاصة، وتجاهلت الشائعة، لتترك المهمة لمكتب أبو هشيمة لنفي الخبر، ولكن الأخبار تتجدد سنوياً، ومصدرها دائماً مقرب من الملياردير المعروف.

شذى حسون قاهرة الحديد

لا أحد يعرف على وجه الدقة مصدر شائعات ارتباط أبو هشيمة بالجميلات من نجمات الفن العربي، ولكن المطربة المغربية العراقية شذى حسون عرفت كيف تقهرها في اللحظات الأولى، وتصدت بحسم لكل التكهنات حول قرب زواجها من طليق هيفاء، التي انطلقت بمواكبة وصولها إلى مصر للتجهيز لألبومها وقيل وقتها أنها تتأهب للاستقرار بالقاهرة، وخرجت وقتها بتصريحات واضحة لنفي الأمر برمته.

رجاء قصابني وشائعة بمليون جنيه

الشائعة الأكثر تأثيراً كانت من نصيب نجمة برنامج "أكس فاكتور" المغاربية رجاء قصابني خاصة وأنها كانت السبب في انتشارها عندما أطلقت تصريحات قالت فيها إنها ستتزوج من مليونير طليق فنانة عربية شهيرة، واتجهت الأنظار فوراً لأبو هشيمة، ثم تراجعت رجاء بعد صدور بيان رسمي من أبو هشيمة قال فيه أنه لا يعرف رجاء ولم يرها سابقاً، وكتب: أكيد غلط الكلام ده، وأنا حتى معرفش دي مين. ولا بتعمل إيه، ولا عمري شوفتها في حياتي"، واضطرت بعدها لتأكيد أنها ستتزوج من مليونير أغنى من أبو هشيمة وطليق فنانة اهم من هيفاء وهبي، بل واكدت وقتها أن النجم سعد لمجرد سيحيي حفل الزفاف.

دانييلا رحمة بانتظار دعوة زفافها

رجاء اعتذرت ولكن ملكة جمال لبنان للمغتربين اللبنانية دانييلا رحمة اسكتتها الدهشة عندما سمعت عن موعد عقد قرانها على أبو هشيمة، وفقا للشائعات التي تجاوزت قصة الارتباط وتحدثت مباشرة بتفاصيل الزواج، وانتشرت الأخبار لدرجة أن ابنة عمها أديل رحمة، علقت مازحة أنه لم تصلها حتى الآن بطاقة دعوة لحضور حفل زفاف دانييلا، وأكدت وقتها أن خبر ارتباط دانييلا بأبو هشيمة مجرد إشاعة وأضافت: سمعنا بها ومن وقتها وحتى الآن لم نتوقف عن الضحك.

قمر استفزّت هيفاء

كل هذه الشائعات مرت على اسماع هيفاء وهبي دون تأثير يذكر، ولكنها تحركت بحسم وحزم عندما ظهرت شائعة زواج طليقها من منافستها الأخطر وقتها المطربة اللبنانية قمر وقيل وقتها إن قمر ستتنازل عن أزمتها مع والد طفلها المليونير جمال مروان حتى تتمكن من العودة إلى القاهرة والزواج من رجل الحديد الوحيد القادر على حمايتها وعلى تبني موهبتها بعدما تعرفت عليه مصادفة بعد دعوة عشاء.

المكتب الاعلامي للنجمة هيفاء وهبي لم يترك المهمة لطليقها وأصدر وقتها بياناً صحفياً تم تعميمه للتأكيد ان رجل الاعمال احمد ابو هشيمة لا يعرف هذه المرأة على الاطلاق ولم يلتق بها يوماً وهذه اشاعة سخيفة ومزعجة بالنسبة لرجل متفرغ لعمله وبناء اربعة مصانع للحديد والصلب.

منار عبده الضحية الغامضة

اقل ضحايا قائمة نجمات ابو هشيمة شهرة هي فتاة مصرية تدعى منار عبده ويقال إن أبو هشيمة تقدم لخطبتها بعد ثلاثة اشهر فقط من توقيع وثيقة طلاقه لهيفاء وهبي، وبعكس كل الشائعات، لم يصدر ابو هشيمة تكذيباً، ورفض التعليق على القصة، وقيل وقتها إنها عارضة أزياء شابة وافقت على اعتزال الأضواء من اجل الزواج من الملياردير المعروف، ثم اختفت سيرتها تحت وطأة الشائعات المتتالية مع بقية نجمات الفن.

ست جميلات ترشحهن الشائعات للزواج من الملياردير أحمد ابو هشيمة الذي لا يزال محتفظاً بزوجته الأولى وام أطفاله بعصمته، فهل يفعلها ويختار من القائمة زوجة ثانية له؟

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