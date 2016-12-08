حسين عادل المشارك في وضع نظام ضريبي موحد للاتحاد الأوروبي ضيف «مصر تستطيع»

كتبت – إنجي لطفي

> يستضيف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج” مصر تستطيع”، غدا، على شاشة النهارONE، المهندس حسين عادل فهمي، الشاب المصري الذي شارك في وضع نظام ضريبي موحد للاتحاد الأوروبي.

ويعد حسين عادل فهمي حاصل على ماجستير إدارة الأعمال- جامعة فيينا للاقتصاد والإدارة بالنمسا wirtschaftsuniversität wien – تخصص إدارة المشروعات (2017)

- ماجستير في علوم الكمبيوتر والنظم الرقمية – جامعة يوهانس كيبلر Johannes Kepler University Linz – النمسا (2010)، أما الخبرات العملية (2009- 2016) فهو:

- استشاري إدارة أعمال ونظم المعلومات في ِشركة IBM متخصصا في إدارة المشروعات وتقديم الإستشارات لنظم الشركات الكبرى والمتوسطة ((SMEs، الحكومة الإلكترونية وقطاعات الخدمات المالية (financial services) .

- استشاري تقني في شركة msg ag الألمانية لحوكمة ومراقبة المؤسسات المالية خاصة نظم شركات التأمين.

- باحث في مجال علوم التقنيات الرقمية بجامعة يوهانس كيبلر بالنمسا. ((Digital Media

- باحث في مجال تأمين نظم الحوسبة السحابية. (Cloud Computing)

-مجموعة رسائل علمية في مجال تطبيقات الإتصالات الرقمية وعلوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي.

- عضو منظمة IEEE.

ومن أهم المشروعات:

- مشروع توحيد نظم ضريبة القيمة المضافة داخل الإتحاد الأوروبي وتطوير قطاع الرقابة المالية بأحد الشركات الكبرى بأوروبا.

-مشروع توحيد نظم المعلومات وإدارتها لأحد مجموعات اتحاد المصانع بالإتحاد الأوروبي.

-مشروع حوكمة نظم التأمين (re-insurance) لمجموعة من كبرى شركات التأمين الأوروبية.

وحصل على عدد من الشهادات الفخرية:

- جائزة IBM Volunteer Excellence Award الدولية لمشروع استيعاب ودمج اللاجئين – 2016

- جائزة إختيار المديرين لأكفأ الإستشاريين بشركة IBM – 2015

- جائزة إختيار المديرين لأكفأ الاستشاريين بشركة IBM – 2016 (للمرة الثانية)

- ميدالية مسابقة Robocup للذكاء الصناعي و شرف تمثيل مصر لأول مرة بالمسابقة – 2009.