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الرقابة الإدارية تضبط وكيل مصلحة خبراء وزارة العدل متلبسا بتقاضى رشوة

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الرقابة الإدارية تضبط وكيل مصلحة خبراء وزارة العدل متلبسا بتقاضى رشوة الرقابة الإدارية تضبط وكيل مصلحة خبراء وزارة العدل متلبسا بتقاضى رشوة

>كتب ــ محمد إبراهيم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى الجديدة.

 

بداية الواقعة، بعد أن تقدم صاحب شركة المقاولات ببلاغ للرقابة الإدارية، يتضمن طلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغا ماليا مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح المبلغ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم أثناء تقاضية مبلغ 350 ألف جنيه رشوة من المبلغ داخل أحد النوادى.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهم للنيابة للتحقيق.


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