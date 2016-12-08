الملك سلمان يصل الكويت ويبحث مع الشيخ صباح الأحمد العلاقات بين البلدين

كتب - أحمد جمعة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكويت للقاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال جولته الخليجية.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عظيم الغبطة والسرور وخالص الترحيب بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والوفد المرافق له ضيوفا أعزاء في بلدهم الثاني الكويت بين أهلهم وإخوانهم .

كما أشاد أمير الكويت بإسهامات الملك سلمان في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحرصه على تحقيق المزيد من التكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون على كافة الأصعدة وبما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق تطلعات وطموحات الشعوب الشقيقة لدول مجلس التعاون نحو التقدم والتطور والازدهار.

متطلعا إلى ما ستثمر عنه هذه الزيارة الكريمة من تعزيز للعلاقات النموذجية المتميزة التي تربط دولة الكويت بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .