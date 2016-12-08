أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى يروج المخدرات بالدقهلية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى يروج المخدرات بالدقهلية ضبط تشكيل عصابى يروج المخدرات بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

 

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى الاتجار بالمخدرات.

 

وتلقي اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم محمد الحسيني رئيس مباحث مركز ميت غمر، بضبط أحمد عثمان محمد همام س25 سنة عاطل، ومحمد رمضان محمد رمضان 22 سنة عاطل، ومقيمين ميت القرشى التابعة لدائرة المركز، والأول محكوم عليه فى الجنايه رقم 4737 لسنه 2014 جنايات المركز سرقه بالإكراه، وبحوزتهما 55 كيس بلاستيك يحتوى على البانجو المخدر بإجمالى حوالى 5 كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ نقدى 950 جنيه وسلاح نارى رشاش هيكلر معدل.

 

والمتهمان كانا يتخذان من الأراضى الزراعيه لقرية ميت القرشى مسرحا لبيع المخدرات مكونين تشكيلا عصابيا فى تلك التجاره، و تم تحرير المحضر رقم 30458 لسنه 2016 جنايات المركز،  وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365