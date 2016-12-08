ضبط تشكيل عصابى يروج المخدرات بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى الاتجار بالمخدرات.

وتلقي اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم محمد الحسيني رئيس مباحث مركز ميت غمر، بضبط أحمد عثمان محمد همام س25 سنة عاطل، ومحمد رمضان محمد رمضان 22 سنة عاطل، ومقيمين ميت القرشى التابعة لدائرة المركز، والأول محكوم عليه فى الجنايه رقم 4737 لسنه 2014 جنايات المركز سرقه بالإكراه، وبحوزتهما 55 كيس بلاستيك يحتوى على البانجو المخدر بإجمالى حوالى 5 كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ نقدى 950 جنيه وسلاح نارى رشاش هيكلر معدل.

والمتهمان كانا يتخذان من الأراضى الزراعيه لقرية ميت القرشى مسرحا لبيع المخدرات مكونين تشكيلا عصابيا فى تلك التجاره، و تم تحرير المحضر رقم 30458 لسنه 2016 جنايات المركز، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.