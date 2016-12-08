قاضى الحشيش بكايا: لو ثبت خروجى من الشرقية منذ 4 سنوات سأقر بالاتهام

السويس - سيد نون

قال المتهم طارق زكي القاضي السابق خلال جلسة محاكمته اليوم الخميس باكياً لرئيس محكمة جنايات السويس: يا فندم لو ثبت إني تحركت من الشرقية منذ 4 سنوات سأوافق وأقر بأي اتهام.

وأشار المتهم، إلى أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات قال في شهادته إني عضو في تشكيل عصابي ونقلت المخدرات ثلاث مرات من قبل، وأنا اؤكد لو ثبت خروجي من مدينة الزقازيق بالشرقية منذ أربع سنوات هبقي موافق علي أي اتهام.

وقال المتهم، إنه توجد كاميرات بنفق الشهيد احمد حمدي، مضيفا: ياريت نراجع الكاميرات ونتاكد هل كلام رئيس مكافحة المخدرات وتحرياته صحيحة أم لا وإذا كنت نقلت المخدرات ثلاث مرات من قبل؟

كان رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وسيناء أدلي بشهادته أمام محكمة جنايات السويس، وأكد خلالها أن القاضي المتهم بالقضية عضو تشكيل عصابي وقام بنقل المخدرات من غرب قناة السويس إلى شرقها ثلاث مرات أو أكثر.