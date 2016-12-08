أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى الحشيش بكايا: لو ثبت خروجى من الشرقية منذ 4 سنوات سأقر بالاتهام

Google+ Print
قاضى الحشيش بكايا: لو ثبت خروجى من الشرقية منذ 4 سنوات سأقر بالاتهام قاضى الحشيش بكايا: لو ثبت خروجى من الشرقية منذ 4 سنوات سأقر بالاتهام

>السويس - سيد نون

قال المتهم طارق زكي القاضي السابق خلال جلسة محاكمته اليوم الخميس باكياً لرئيس محكمة جنايات السويس: يا فندم لو ثبت إني تحركت من الشرقية منذ 4 سنوات سأوافق وأقر بأي اتهام.

وأشار المتهم، إلى أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات قال في شهادته إني عضو في تشكيل عصابي ونقلت المخدرات ثلاث مرات من قبل، وأنا اؤكد لو ثبت خروجي من مدينة الزقازيق بالشرقية منذ أربع سنوات هبقي موافق علي أي اتهام.

وقال المتهم، إنه توجد كاميرات بنفق الشهيد احمد حمدي، مضيفا: ياريت نراجع الكاميرات ونتاكد هل كلام رئيس مكافحة المخدرات وتحرياته صحيحة أم لا وإذا كنت نقلت المخدرات ثلاث مرات من قبل؟

كان رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وسيناء أدلي بشهادته أمام محكمة جنايات السويس، وأكد خلالها أن القاضي المتهم بالقضية عضو تشكيل عصابي وقام بنقل المخدرات من غرب قناة السويس إلى شرقها  ثلاث مرات أو أكثر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365