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رئيس البرلمان العربى: تصريحات إيران عن الجزر الإماراتية جهل بالقانون الدولى

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رئيس البرلمان العربى: تصريحات إيران عن الجزر الإماراتية جهل بالقانون الدولى رئيس البرلمان العربى: تصريحات إيران عن الجزر الإماراتية جهل بالقانون الدولى

>كتب إبراهيم سالم

استهجن أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن الجزر الإماراتية المحتلة.

وقال "الجروان"، فى رده على بيان الخارجية الإيرانية بأن هذه التصريحات تنم عن جهل من يحكم إيران بالقوانين الدولية، وتؤكد على تورط النظام الإيرانى فى العدوان على دول الجوار .

وأضاف "الجروان"، أن البرلمان العربي إذ يدعم قرارات وتوصيات القمة الخليجية فإنه يؤكد على ضرورة احترام إيران لمبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه التصريحات المشينة .

ودعى رئيس البرلمان العربى، في الوقت نفسه المجتمع الدولى للضغط على النظام الإيرانى للتجاوب مع مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة فى حل قضية الجزر المحتلة من قبل إيران طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.

 


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