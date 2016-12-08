رئيس البرلمان العربي:تصريحات إيران عن الجزر الإماراتية المحتلة تدل على جهل طهران

استنكر احمد الجروان، رئيس البرلمان العربي تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الجزر الإماراتية المحتلة.

وقال الجروان في رده على بيان الخارجية الإيرانية بان هذه التصريحات تنم عن جهل من يحكم ايران بالقوانين الدولية وتؤكد على تمادي النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار .

> وأضاف الجروان ان البرلمان العربي اذ يدعم قرارات وتوصيات القمة الخليجية فانه يؤكد على ضرورة احترام ايران لمبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه التصريحات المشينة .

> ودعا المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني للتجاوب مع مطلب دولة الامارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر المحتلة من قبل ايران طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية .