رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط يجتمع بالعاملين ويكرم المتميزين منهم

دمياط - عبده عبد البارى

عقد اللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط لقاءه الدورى مع العاملين وبدأ الإجتماع بشرح لقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح بنوده وتفسيرها للعاملين .

> وبعدها قام رئيس الهيئة بتكريم العاملين المتميزين على مستوى إدارات الهيئة المختلفة وبجميع درجاتهم الوظيفية ، وكذلك الموظف المثالى على مستوى الهيئة عن الفترة الأخيرة .

وهنأ صالح العاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وأشاد فيها بالتقدم الواضح فى أداء العاملين وفى معدلات العمل بالميناء بصفة عامة والذى أدى إلى حصول الهيئة مؤخراً على ( جائزة أفضل ميناء تجارى مصرى )، وذلك فى مجال أعلى معدل تداول بضائع عامة عن هذا العام .

وأشار صالح إلى الجهود المبذولة للحصول على أفضل عروض تأمينيه للعاملين بالهيئة لتضمن لهم حياة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش ، كما شرح للعاملين الموقف المالى للهيئة والطفرة التى حدثت مؤخراً فى عدد السفن ومعدلات الأداء والمشروعات الجديدة التى تم إضافتها للميناء وكذا المشروعات المستقبلية المتاحة .

وتم عرض فيلم فيديو مسجل بالجهود الذاتية أعده المركز الإعلامى لإدارة العلاقات العامة بالهيئة أظهر مختلف الأنشطة والأحداث الأخيرة للميناء عن هذه الفترة .

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