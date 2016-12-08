«الماري مارينتو».. أغنية نوبية في حب «الرسول والمسيح»

كتب-مصطفى حمزة

قبل أن نتشارك الفرحة بالمولد النبوي الشريف بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بميلاد السيد المسيح “عليه السلام”،وبالتحديد منذ 2000عام تقريبا حين ابتكر النوبيون أغنية يباركون بها كل منزل جديد، وهى “المارى ما رينتو” التى تعد حتى الأن من أيقونات الموروث النوبى.

(المارى مارنتو_محمد منير وأحمد منيب)

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وتبرز خصوصية الأغنية مع التركيز فى مدخلها الذى يقول “المارى مارينتو/يا الصلا ع النبى”، وتعنى وفقا لما كشفه خبير التراث النوبى “محى الدين صالح” فى حديثه مع وكالة أنباء “ONA” ،(المارى ..هى السيدة مريم العذراء ..المارىنتو ..هو أبنها السيد المسيح “عليه السلام”، وكما هو فى باقى المقطع يأتى بعد ذلك “الصلاة على النبى” والمقصود هنا سيدنا “محمد عليه الصلاة والسلام”).

ويضيف “صالح” تلك الأغنية أحد ملامح الموروث الشعبى النوبى،التى تكشف عمق إرتباط النوبى بالقيم الدينية ،حيث لا يجد أى تعارض فى التبرك بكلا النبيين ،السيد المسيح “عليه السلام” والنبى محمد “صلى الله عليه وسلم “، وكذلك السيدة مريم، وهذه المفارقة يتعدد وجودها بالكثير من العادات النوبية.

(المارى مارنتو_أحمد زكى فى فيلم “سواق الهانم”)

بالأضافة للاغنية التى مازالت تغنى حتى الأن لكل عريس وعروس،وغناها الثنائى “أحمد منيب “و”محمد منير”،قبل أن يقدمها كذلك الفنان أحمد زكى فى فيلم “سواق الهانم”، يقول “صالح” .(دخول النوبيون بأكملهم الإسلام لم يمنع تواجد التأثير المسيحى فى عاداتنا ،وخاصة فى فترة ما قبل التهجير، فعند ولادة أى طفل ، وكانت تقام مسيرة للنساء تصحب” أمه” للنيل ،للآغتسال والتطهر،بالإضافة إلى أنهم كانوا يدشنون مركبا صغيرا يحمل قطعه من ملابس المولود ،إسقاطا على قصة “سيدنا موسى عليه السلام”،وهذا الطقس به إشارات لليهودية .

ويكمل الخبير النوبي: “بالإضافة لذلك كان يتم تعميد الطفل المولد،وفقا للتعاليم المسيحية ،ثم يدعون له ويحصنونه ببعض الأيات القرانية والصلاة على النبى”،ويكشف “صالح ” مظاهر أخرى لتلاقى الأديان السماوية فى العادات النوبية فيقول “هناك مثال اخر وهو مباركة البيوت من خلال مقابض الأبواب التى تاخذ شكل الصليب،وهو ايضا لم يندثر بعد الدخول فى الإسلام،وظل مدلوله الروحى باقيا “.

يذكر هنا أن بدايات دخول المسيحية إلى النوبة ،كانت من خلال الأقباط الذين زحفوا إليها هربا من الإضطهاد الذى تعرضوا له علي يد الإمبراطور الروماني “دقليانوس” عام 284 (أول حكمة وأول السنة القبطية)، حيث وجدوا فيها الأمن والأمان، وتيسر لهم نشر آرائهم، وذلك قبل أن تنتشر الديانه بشكل أوسع من خلال عدة بعثات تبشيريه ،وكانت بدايتها في عام 542 ، عندما أرسل الإمبراطور “جوستينان” بعثة تحت إشراف المطران “تيودور دي فيليه” ،وبعده أرسلت الإمبراطورة “تيودورا “بأخرى برئاسة القس “ألكسندر جوليان”، واستطاع هو وخليفته” لونجينوس” نشر المسيحية فعلاً هناك، (حسبما يذكر فى دراسة له د. أسامة عبد الوارث مدير متحف النوبة).

أما دخول النوبيين إلى الإسلام، فلم يكن يسيرا، حيث خاضوا حربا امتدت لعشر سنوات، وتحديدًا بالفترة من ”640″ إلى عام” 650م” ،وبدأت بعد أن بعث عمرو بن العاص، بالقائد عُقبة بن نافع الفهرى إلى بلاد النوبة ليدعو أهلها إلى الإسلام، فلقى من أهلها قتالا شديدا.

وعن تلك الفترة قال د.أحمد القاضي: “توالت محاولات المسلمين لدخول النوبة، لكنها استعصت علىهم قبل أن يقوم “عبدالله بن سعد” بعقد اتفاقية صلح وتبادل تجارى معهم، وتم هذا فى رمضان سنة 31 من الهجرة وبعدها لم بفترة قليلة اسلم أهل النوبة كلهم.