بالفيديو.. الجيش السوري يسيطر على 90% من “حلب” الشرقية

أفادت مراسلة قناة “الغد” الإخبارية في سورية، سلافة شحادة، بأن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 50 حيًا جديدًا من أحياء حلب الشرقية، لتبلغ مساحة الأحياء التي يُسيطر عليها الجيش السوري، حوالي 90% من حجم أحياء حلب الشرقية.

> وأشارت مراسلة الغد، خلال مداخلة هاتفية لها، مع الإعلامي مُهند العراوي، إلى أنه لم يتبق للمجموعات المسلحة في خضم هذه المنطقة سوى 6 أحياء صغيرة، يقومون من خلالها بعمليات استهدافية للأحياء السكنية، التي أدت إلى مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 65 آخرين. وفق شحادة.

> ولفتت شحادة إلى أن معركة “حلب” تعتبر الفيصل الأخير، لأن الجيش السوري يُحقق إنجازات “كبيرة” يومًا تلو الآخر.

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