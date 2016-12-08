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الجمعة.. أحمد يونس يوزع حلوى المولد في دور الأيتام

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الجمعة.. أحمد يونس يوزع حلوى المولد في دور الأيتام الجمعة.. أحمد يونس يوزع حلوى المولد في دور الأيتام

أحمد يونس

أطلق الإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه ” كلام معلمين ” المذاع على الراديو 9090 ، محطة سعادة جديدة لزيارة عدد من دور الأيتام الخاصة بالأطفال من متحدي الإعاقة للاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف وتوزيع حلوى المولد عليهم.

وتبدأ الحملة غدًا الجمعة بتجمع المستمعين لتعبئة علب حلوى المولد، ثم ينقسموا لفريقين ويتوجه كل فريق لدار مختلفه ويقوموا بتوزيع الحلويات على الأطفال والاحتفال معهم، ويعلن يونس في نهاية اليوم الفريق الفائز بينهم الذي نجح في إسعاد الأطفال أكثر من الفريق الأخر.

وأكد أحمد يونس أن هذه الحمله من محطات السعادة ” اتنين في واحد ” حيث تهدف الحمله للاحتفال مع الأطفال بالمولد النبوي الشريف وتعريفهم به.

ومن ناحية أخرى تهدف لاسعاد الأطفال الأيتام من متحدي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة ، خاصة أن تلك الفئة تعتبر من الفئات المهمشة التي لا يزورها الناس كثيرا .

يذكر أن برنامج “كلام معلمين” يذاع على الراديو 9090 من الثلاثاء للسبت في منتصف الليل.

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