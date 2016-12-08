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منع وسائل الإعلام من تغطية إعادة محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة»

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منع وسائل الإعلام من تغطية إعادة محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة» منع وسائل الإعلام من تغطية إعادة محاكمة 156 متهمًا في «مذبحة كرداسة»

قضية «مذبحة كرداسة» – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في قضية “مذبحة كرداسة”، فيما أمرت هيئة المحكمة بمنع ممثلى وسائل الإعلام والصحف، من حضور الجلسة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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