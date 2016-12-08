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إحصائية: عدد المصريين المصابين بالدرن 8155 حالة عام 2015

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إحصائية: عدد المصريين المصابين بالدرن 8155 حالة عام 2015 إحصائية: عدد المصريين المصابين بالدرن 8155 حالة عام 2015

>كتبت أمل علام

قال الدكتور وجدى أمين المدير التنفيذى للبرنامج القومى لمكافحة الدرن، إن عدد المصريين المصابين بالدرن عام 2015 كان 8155 حالة بجميع أنواعه.

 

وأضاف وجدى أمين خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية والذى تضمن محاضرة عن وضع الدرن فى والعالم، أن منظمة الصحة العالمية قدرت المصابين بمرض الدرن على مستوى العالم بـ10.4 مليون حالة جديدة سنويا.

 

وأضاف الدكتور وجدى أمين أن مصر حققت انخفاضا ملحوظا فى حالات الدرن، حيث انخفض معدل الانتشار من 34 حالة لكل 100 ألف من عدد السكان عام 1990 إلى 15 حالة لكل 100 عام 2015 كما انخفضت معدلات الوفيات من الدرن من 4 حالات لكل 100 ألف عام 1990 إلى 24 حالة لكل 100 ألف من عدد السكان عام 2015، وقد بدأت مصر فى تطبيق إستراتيجية جديدة لمكافحة الدرن فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030.


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مصر 365

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