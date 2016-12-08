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ماهر زين يحيي ذكرى المولد النبوي في «معكم منى الشاذلي»

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ماهر زين يحيي ذكرى المولد النبوي في «معكم منى الشاذلي» ماهر زين يحيي ذكرى المولد النبوي في «معكم منى الشاذلي»

يحل المطرب الشاب، ماهر زين، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة غد الجمعة، من برنامج “معكم منى الشاذلي”، يتحدث فيها عن أحدث ألبوماته ورحلته في عالم الغناء، وتميزه فى أداء العديد من الأغاني الدينية.
> ويروي ماهر فى أول حوار له تفاصيل عن بداياته الفنية وكيفية تحوله من الغناء العاطفي للغناء الاجتماعي والديني، ويعلن لأول مرة عن المهنة التي كان يمتهنها لمدة ثمانية سنوات قبل أن يكون نجما شهيرا.

ويكشف زين عن تفاصيل لم يكشفها من قبل عن طريقة تعرفه على زوجته وكيف عانى لكي يتمكن من التقدم لطلب يدها للزواج.

وينشد زين خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه ومنها “يا نبي السلام عليك” و “رقت عيناي شوقا” بمناسبة المولد النبوي الشريف، بخلاف أغاني ألبومه الجديد “وان” والتي تذاع تلفزيونيا للمرة الاولى من خلال الحلقة.

وتعلن الشاذلي، خلال حلقة ماهر زين تفاصيل استفتاء البرنامج لاختيار الأفضل فى 2016 ، في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية ، وهو الاستفتاء الذي يجريه البرنامج للعام الثاني على التوالي.

ويتضمن الاستفتاء اختيار أفضل شخصية عامة ، وأفضل ممثل ، وأفضل ممثلة ، وأفضل شخصية رياضية ، وأفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ، وأفضل أغنية شعبية ، وأفضل سيناريست ، وأفضل كتاب ، وأفضل على الإنترنت وأفضل صورة صحفية فى 2016.

ويتم اختيار الفائزين عبر استفتاء على صفحة البرنامج وموقعه الإلكتروني إضافة إلى استمارات استبيان فى الجامعات والشوارع المصرية لاستطلاع رأي الجمهور واختيار الأفضل من بين المرشحين فى قائمة الاستفتاء النهائية.

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