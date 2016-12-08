السودان: الجيش سيطر على كامل الحدود مع ليبيا تحسبا لتسلل الدواعش

كتبت آمال رسلان

أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة العميد الركن أحمد خليفة الشامى أنه لا سبيل لتسلل عناصر داعش للبلاد بعد أن أحكمت القوات المسلحة الحدود مع ليبيا برا وجوا، قال إنه لا سبيل لتسلل قوات داعش أو أية قوات من ليبيا إلى السودان.

وقال الشامى لصحيفة التيار السودانية إن هناك انتشار كثيف للقواعد العسكرية على طول الحدود الشمالية الغربية للسودان داخل أراضيه وحركة مستمرة لفرق الاستطلاع البرى والجوى، عطفا على تبادل المعلومات المستمر عبر الاتصال بين القواعد المنفتحة.

وتابع "هذه المنطقة تتواجد بها القوات المشتركة السودانية – التشادية ودوريات منتشرة على الحدود لمنع أى نشاط من هذا القبيل"، مضيفا أن الانتشار على هذا الشريط الحدودى أدى لمنع أى نشاط للقوات أو المجموعات "الإرهابية"، كما حدت من حركة مهربى البشر والتجارة غير المشروعة.

وشدد على أن هناك قوات سودانية فى شكل مجموعات صغيرة متماسكة على الحدود الليبية لمنع أية تهديدات، وتابع الشامى "القوات الشعبية من سكان مدينة الكفرة الليبية أيضا تمنع تسلل المجموعات غير النظامية إلى دول الجوار".

وكان مراقبون عسكريون عددوا وجهات محتملة لتنظيم داعش بعد فرار قواته من سرت الليبية والتى بينها السودان، وكانت القوات الليبية قد تمكنت الثلاثاء الماضى من تطهير آخر منطقة "الجيزة البحرية" التى كانت تحت سيطرة "داعش" فى معقله بمدينة سرت، بعد معركة استمرت نحو 7 أشهر.