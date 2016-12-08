أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بالغربية

Google+ Print
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بالغربية ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بالغربية

> الغربية - إسلام الخياط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من شن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية وأسطوانات البوتاجاز المدعمة قبل إعادة طرحها بالسوق السوداء.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث ، يفيد من ضبط "م ع" 25 عاما صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية بمركز طنطا مقيم بذات الناحية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية وأسطوانات البوتاجاز المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتدفئة الدواجن بالمزرعة وبحوزته 75 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة زنة 50 كيلو مدون عليها مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

 

كما تم ضبط "س م" 38 عاما صاحب مصنع طوب طفلى مركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المدعمة من قبل الدولة بقصد إعادة استخدامها فى تصنيع الطوب الطفلى وبحوزته 20 أسطوانة غاز كبيرة مدعمة سعة 25 كيلو مملوءة حال استخدامها فى تصنيع الطوب الطفلى.

 

تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها