ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من شن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية وأسطوانات البوتاجاز المدعمة قبل إعادة طرحها بالسوق السوداء.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، يفيد من ضبط "م ع" 25 عاما صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية بمركز طنطا مقيم بذات الناحية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية وأسطوانات البوتاجاز المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتدفئة الدواجن بالمزرعة وبحوزته 75 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة زنة 50 كيلو مدون عليها مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

كما تم ضبط "س م" 38 عاما صاحب مصنع طوب طفلى مركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المدعمة من قبل الدولة بقصد إعادة استخدامها فى تصنيع الطوب الطفلى وبحوزته 20 أسطوانة غاز كبيرة مدعمة سعة 25 كيلو مملوءة حال استخدامها فى تصنيع الطوب الطفلى.

تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.