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تأجيل قضية «نواب القروض» لجلسة 6 إبريل

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تأجيل قضية «نواب القروض» لجلسة 6 إبريل تأجيل قضية «نواب القروض» لجلسة 6 إبريل

تعبيرية

أجلت جنايات النزهة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، وعضوية المستشارين شريف عبد النبى، وأحمد هارون، وأمانة سر سعيد عبد الستار اليوم الخميس، محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك “إكستريور” بنك حاليا، و18 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا “نواب القروض”، إلى جلسة 6 إبريل لحضور المتهم وتسديد المستحقات للبنك.

وكان المتهمون قد استولوا على قروض من البنك سالف الذكر، وكان دفاع المتهمين قد تقدم فى وقت سابق بمستندات تفيد تصالح عدد من المتهمين مع البنك، لسداد الأموال المستولى عليها.

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