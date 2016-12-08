إلغاء ترحيل سوداني أصيب بحالة هياج عصبي

ألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ترحيل راكب سوداني الجنسية إلى الخرطوم، وذلك بعد رفض قائد الرحلة سفره قبل الاقلاع لإصابته بحالة هياج عصبي نتيجة مرض نفسي، وقام أطباء الحجر الصحي بالتعامل مع المرحّل وإعطائه أدوية مهدئة.

وصرحت مصادر امنية بالمطار وصلت مأمورية ترحيل تضم ١٥ سودانيا ، قادمة من محافظة مرسي مطروح الي مطار القاهرة ، حيث تم إلقاء القبض عليهم قبل تسللهم إلى ليبيا.

وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات السفر الخاصة بالمرحلين، وأثناء صعودهم للطائرة المتجهة إلى الخرطوم، أصيب مرحل بحالك هياج عصبي وتشنجات، وأخذ يتلفظ بالفاظ غير مفهومة للجميع، وحاول الاعتداء علي بعض الأفراد، على الفور طلب قائد الرحلة الغاء سفره حرصا على سلامة باقي الركاب.

قامت سلطات المطار بالغاء سفر المرحّل السوداني، وقام أطباء الحجر الصحي بالتعامل معه وتناول بعض الأدوية المهدئة ، واقلعت الطائرة وعليها ١٤ مرحَّلا بعد الغاء سفر الراكب.