النيابة تؤكد تطابق تقرير الطب الشرعي مع أقوال رفقاء مجدي مكين

أكد المستشار هيثم أبو ضيف رئيس نبابة حوادث غرب القاهرة الكلية أن النيابة تسلمت أمس تقرير الطب الشرعي واوضح أن التقرير جاء مشابه لأقوال زملاء مكين بتعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد أيده خلف ظهره .

وأشار المستشار هيثم أبو ضيف ألي أن النيابة سوف تستدعي الضابط والقوة المرافقه له خلال الأسبوع القادم للتحقيق معهم فيما كشفه تقرير الطب الشرعي .

واستمعت النيابة إلى تسعة من قوة قسم الأميرية قبل وقت سابق ، وأنكروا اعتداءهم على مجدي مكين، وهو ما أثبته تفريغ كاميرات القسم، عدا أمين شرطة تبين اعتداؤه على زميل “مكين” . وكشفت تحقيقات النيابة أنَّ “مينا” آخر من رأى القتيل مجدي مكين، اتهم ضابط قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم مجدي بتعذيبه وقتله.