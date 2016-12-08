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إنبى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"عاشور ومرعى"

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إنبى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"عاشور ومرعى" إنبى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"عاشور ومرعى"

>كتب عمرو جاب الله

أعلن الجهاز الفنى لإنبى عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها الفريق البترولى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها عصر اليوم على استاد برج العرب، فى افتتاحية الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ضم تشكيل إنبى كلاً من:"على لطفى فى حراسة المرمى، على فوزى ورامى صبرى وعمرو طارق وأحمد صبحى فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ومحمد بسيونى ومحمود قاعود فى خط الوسط، صلاح عاشور وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

يُذكر أن إنبى يعانى من بعض الغياب فى صفوفه حيث يغيب صلاح سليمان للإيقاف بينما يفتقد الفريق البترولى بسبب الإصابة كلاً من محمد عبد المنصف حارس الفريق والمدافع إبراهيم يحيى بجانب عمرو الحلوانى الظهير الأيسر بخلاف الغينى لاما كولين صانع الألعاب ما جعل العشرى يدفع بأحمد صبحى الظهير الأيمن فى مركز الظهير الأيسر للمباراة الثانية على التوالى بعدما خاض المباراة الأخيرة أمام بتروجت فى هذا المركز.

كما سيتواجد طارق العشرى المدير الفنى لإنبى فى المدرجات نظراً لإيقافه مباراة وحيدة بعد طرده فى مباراة فريقه السابقة أمام بتروجت فى الأسبوع الـ13 بالدورى، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.


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