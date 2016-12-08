بالصور.. الهيئة العامة للاستعلامات بأسوان تنظم دورة تدريبية للنهوض بالتعليم الفنى

أسوان – عبد الله صلاح

عقد مجمع إعلام أسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات، دورة تدريبية لعدد من المعلمين بالمحافظة، بهدف النهوض بالتعليم الفنى.

وأكدت مها محمد خليل، مدير مجمع إعلام أسوان، أن الدورة التدريبية عقدت لمدة ثلاثة أيام وحاضر فيها هشام عبد الحميد، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسوان، ومحمد أحمد البغدادى، موجه أول التربية الاجتماعية بأسوان، واستهدفت معلمين من مختلف مدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بالمحافظة، بجانب طلاب وطالبات من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأضافت مدير مجمع إعلام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من الدورة التدريبية هو إلقاء الضوء على أهمية التعليم الفنى فى النهوض بمستوى التعليم بمدارس مصر.