"جراحة المسالك البولية" بجامعة أسيوط تواصل عمليات زرع الكلى بعد تجديد الترخيص

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن حصول مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بمستشفيات جامعة أسيوط على ترخيص من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة عمليات زراعة الكلى التى تقوم بإجرائها وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى جراحة المسالك ومدير برنامج زراعة الكلى أن تجديد الترخيص يُعد شهادة اعتماد جديدة لجودة وتميز مستشفى جراحة المسالك وانعكاسًا لما يتم بداخلها من جهد دءوب وعمل منفرد في برنامج زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي فى صعيد مصر وذلك وفق أدق المعايير الطبية والمهنية المنظمة لذلك والتي تتضمن توفر أجهزة طبية وإمكانيات ومتطورة وفريق طبي على مستوى عالي من المهارة والتدريب إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير منع العدوى والضوابط الأخلاقية التي تسبق إجراءات العملية وهو ما تم تطبيقه على الوجه الأكمل خلال عمليات الزرع السابقة والتي تم إجرائها ، كما تم إجراء زيارات مراجعة من قبل أعضاء من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء قبل صدور قرارهم بالموافقة على منح الترخيص.

من ناحية أخرى أكد بيان الجامعة أن الجلسة العلمية الطلابية للمؤتمر العلمى الـ17 لكلية الطب البيطرى ناقشت دور البحث العلمى فى تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء عدداً من الأبحاث العلمية المقدمة من طلاب الكلية، وترأس أعمال الجلسة الدكتور عبد الرازق خليفة عبد الرازق الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعى ووكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم عبد الكريم جبر أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطرى بجامعة القادسية بالعراق، وتضمنت الجلسة عرض بعض الموضوعات والمحاور الهامة التى تشغل الساعة المصرية والعربية فى الآونة الأخيرة وجاء منها اللحوم الحمراء والمصنعة كمسببات للسرطان، الوجبات السريعة وأضرارها، مرض الحمى القلاعية، الفتاقات، صرحت بذلك الدكتورة مديحة حسنى درويش وكيل كلية الطب البيطرى وأمين عام المؤتمر.

وأضافت الدكتورة مديحة أن وقائع الجلسة تضمنت بحثين فى مجال سلامة الغذاء وذلك تحت إشراف الدكتور اشرف عبد المالك الأستاذ المساعد بقسم الرقابة الصحية على الأغذية ، حيث جاء البحث الأول بعنوان " منظمة الصحة العالمية تحذر: أكل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يسبب السرطان " للطالبتين أمنية زناتى راضى وجهاد محمود حسين، وتطرق البحث إلى أكثر من 800 دراسة توضح الارتباط بين تناول اللحوم ومختلف أنواع السرطان فى عدد كبير من دول العالم، كما تم الإشارة إلى احدث الإحصائيات العالمية والتى أثبتت أن 34000 حالة وفاة ناجمة عن السرطان سنويا فى العالم والسبب هو اللحوم المصنعة على وجه الخصوص ولهذا حذرت منظمة الصحة العالمية من تناول تلك اللحوم المصنعة والحمراء ونصحت بالتقليل منها وليس الامتناع عن استهلاكها بشكل كلى.

وفيما يخص الوجبات السريعة عرض الطالبان شادى إسماعيل ومحمود محمد من خلال بحث بعنوان " الوجبات السريعة قنابل موقوتة " حيث ونصح الخبراء من خلال البحث بضرورة التوقف عن تناول تلك الوجبات لما لها من أضرار جسيمة منها: التلوث الميكروبى والتسمم الغذائى، البدانة، السكرى، ارتفاع ضغط الدم، عسر الهضم، كما دعا البحث إلى أهمية العودة إلى الطعام الصحى والآمن من أجل حياه سعيدة.

وعرضت الطالبة علياء طلعت شوقى بحث بعنوان " التشخيص الإكلينيكى لمرض الحمى القلاعية فى محافظة أسيوط عام 2016 " وأشارت الطالبة أن مرض الحمى القلاعية كأحد أكثر الأمراض المعدية والوبائية انتشارا بين الحيوانات مشقوقة القدمين فى أسيوط وله أضراراً وخسائر اقتصادية فادحة متمثلة فى انخفاض إنتاج اللبن واللحوم وارتفاع معدلات الوفيات فى الحيوانات وتم التعرف على السلالة التى أدت إلى انتشار المرض وهى من السلالات الجديدة من الفيروس المتسبب فى المرض وكانت الحيوانات فى محافظة أسيوط لم تتحصن ضد تلك السلالة الجديدة مما أدى إلى تفشى المرض.

كما عرضت الطالبة ميرنا القمص بحثا بعنوان "الفتاقات " تحت إشراف الدكتور محمد محمد عبد الرحمن سميكة الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة، وتناول البحث ألقاء الضوء على تعريف الفتاقات وهى انتقال جزء من الأحشاء خارج موضعها الطبيعى بالإضافة إلى التطرق إلى مسببات الفتاق وهى إما وراثية أو مكتسبة أو نتيجة زيادة فى الضغط الداخلى للتجويف البطنى مع ضعف العضلات المحيطة ،إلى جانب توضيح أنواع الفتاقات وأثرها على صحة الحيوان مع عرض طرق العلاج والتى تمثلت فى التدخل الجراحى وهو الحل الوحيد لإصلاح الفتاقات.

يذكر أن المؤتمر بدأت فعالياته فى السادس من ديسمبر الجارى واستمرت على مدار يومين وتضمن عقد جلستين علميتين أحدهما للباحثيين والأخرى للطلاب، وجاء انعقاد المؤتمر برعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عباس محمد عميد الكلية.