بالصور.. تعامد جزئى للشمس على مقصورة آمون بمعبد حتشبسوت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصدت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، اليوم الخميس، تعامدا جزئيا للشمس على مقصورة آمون بمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك للعام الثانى على التواصل.

ويقوم بأعمال هذا الرصد أثريون مصريون بقيادة الباحث أحمد عوض، والذى يرى أن يومى الشروق الكامل على المقصورة هما 9 ديسمبر و6 يناير والجزئى يوم 8 ديسمبر، ويختلف فى ذلك مع أبحاث بعض الأثريين الأجانب الذين يرى بعضهم أن الشروق فى شهر يناير.

ومن جانبها قامت الجمعية بقيادة أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية، بتصوير الحدث واستغلاله فى الترويج لسياحة الظواهر الفلكية فى الأقصر، والذى حضره عدد من السياح الأجانب صباح اليوم بصورة مميزة للغاية.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية أيمن أبو زيد أن هذه الأحداث الفلكية إذا تم استغلالها وتسويقها بشكل جيد سيكون لها بالغ الأثر فى تطوير الحركة السياحية الوافدة للمدينة، وبصفة خاصة فى ديسمبر الذى سيشهد بذلك ظاهرتين هامتين فى شرق الأقصر وغربها.