هبوط أرضى بالساحة الخارجية لدار الأوبرا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وقوع هبوط أرضى بالساحة الخارجية لدار الأوبرا، أمام الباب الرئيسى لمسرح سيد درويش والذى يبلغ 15 متر ؛ نتيجه لكسر ماسورة مياه عذبة منذ فتره وتم اصلاح ماسورة المياه.

وذكرت المحافظة فى بيان لها اليوم، أن هيئة الآثار أعادت بالأمس الشيء لأصله وسوف تقوم شركة الصرف الصحى بالكشف والمتابعة لإزالة آثار الهبوط وتجنب حدوثه مرة أخرى، وذلك انطلاقاً من حرص محافظة الإسكندرية فى الحفاظ على مبنى من أهم وأعرق المبانى التراثية والتاريخية بالثغر.

وأفاد محمد متولى مدير آثار الإسكندرية بأن مبنى مسرح السيد درويش والأرض التى أمامه وتمثال نوبار باشا يتبع وزارة الآثار، وستقوم الوزارة بإجراء تطوير شامل عقب انتهاء موسم الحفلات فى بداية شهر يناير المقبل، وسيتم معالجة أى هبوط موجود بالمنطقة

ويذكر أن المسرح الكبير يسع 1000 مقعد وتبلغ المساحة الكلية للمسرح 4200 متر مربع، ويقع فى طريق الحرية بشارع فؤاد فى منطقة محطة الرمل.