أستراليا تعلن تنظيم «ولاية سيناء» منظمة إرهابية

أعلنت سفارة أستراليا بالقاهرة، أن الحكومة الأسترالية أدرجت تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش الإرهابي، والقاعدة في شبه الجزيرة الهندية، وداعش في ليبيا، في قائمة المنظمات الإرهابية، بموجب القانون الجنائي الأسترالي.

وذكرت الخارجية الأسترالية أن تنظيم “ولاية سيناء” قام بهجمات إرهابية، ضد عدد من المصالح وقوات الأمن المصرية.

ويجرم هذا الإدراج الانضمام أو المشاركة أو التدريب أو تقديم الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية “ولاية سيناء”، وتصل العقوبات المقررة لارتكاب تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 25 عاما.

ويعد تنظيم “ولاية سيناء”، الذي كان يطلق على نفسه اسم أنصار بيت المقدس قبل مبايعته تنظيم داعش، المسئول الأول عن معظم الهجمات الإرهابية في سيناء.