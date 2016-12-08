أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أستراليا تعلن تنظيم «ولاية سيناء» منظمة إرهابية

Google+ Print
أستراليا تعلن تنظيم «ولاية سيناء» منظمة إرهابية أستراليا تعلن تنظيم «ولاية سيناء» منظمة إرهابية

تنظيم القاعدة – أرشيفية

أعلنت سفارة أستراليا بالقاهرة، أن الأسترالية أدرجت تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش الإرهابي، والقاعدة في شبه الجزيرة الهندية، وداعش في ليبيا، في قائمة المنظمات الإرهابية، بموجب القانون الجنائي الأسترالي.

وذكرت الخارجية الأسترالية أن تنظيم “ولاية سيناء” قام بهجمات إرهابية، ضد عدد من المصالح وقوات الأمن المصرية.

ويجرم هذا الإدراج الانضمام أو المشاركة أو التدريب أو تقديم الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية “ولاية سيناء”، وتصل العقوبات المقررة لارتكاب تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 25 عاما.

ويعد تنظيم “ولاية سيناء”، الذي كان يطلق على نفسه اسم أنصار بيت المقدس قبل مبايعته تنظيم داعش، المسئول الأول عن معظم الهجمات الإرهابية في سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب