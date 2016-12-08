النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مجدى مكين

تسلمت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف ، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة وفاة مجدى مكين بقسم الأميرية وأوضحت النيابة أن تقرير الطب الشرعى جاء مشابها لأقوال زملاء مكين بتعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد يده للخلف .

ونفت النيابة إصدارها أى قرار حيال الضابط والقوة المرافقة له بالضبط والإحضار وأشارت إلى صدور قرار باستدعاء الضابط والقوة المرافقه له خلال الأسبوع القادم للتحقيق معهم فيما كشفه تقرير الطب الشرعى .