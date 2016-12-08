الحكومة: تعديـل تشريعى لتغليظ العقوبات فى قضايا تهريب البضائع

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن إجراءات مكافحة تهريب البضائع من المنافذ المختلفة، بحضور وزير المالية، وقائد حرس الحدود، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية للمنافذ.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التى حددتها لجنة مكافحة التهريب، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ، والرقابة على الصادرات والواردات، ومواجهة أية عمليات لتهريب البضائع.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى وزارة المالية ـ ممثلة في مصلحة الجمارك ـ التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة قانون الجمارك والتوصل إلى مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكامه فيما يخص تغليظ العقوبات في قضايا التهريب.

كما تم الاتفاق أيضاً على تفعيل أعمال اللجنة الخاصة بوضع تصور لسبل تعزيز مكافحة تهريب البضائع، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، كما تقوم اللجنة بوضع تصور مقترح لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية بقضايا التهريب وعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء.