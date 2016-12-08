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بدء التحقيق مع مدحت بركات بتهمة منع لجنة استرداد الأراضى من مباشرة عملها

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بدء التحقيق مع مدحت بركات بتهمة منع لجنة استرداد الأراضى من مباشرة عملها بدء التحقيق مع مدحت بركات بتهمة منع لجنة استرداد الأراضى من مباشرة عملها

>كتب ــ أحمد الجعفرى

تباشر نيابة أول أكتوبر التحقيق مع رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحى، لاتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم، وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

 

كان "بركات" قد وصل إلى مقر مجمع محاكم ونيابات أكتوبر منذ أقل من ساعة وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصوله تم إيداعه بغرفة الحجز لحين عرضه على النيابة.

 

تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك وإتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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