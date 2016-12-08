تنحي دائرة قضائية تنظر قضية طبيب أحدث عاهة مستديمة لسيدة بمدينة نصر

كتبت ندى سليم

تنحت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، عن نظر قضية طبيب متهم باحداث عاهة مستديمة لمريضة، نظرا لاستشعار الحرج.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلي أحمد صقر، وأمانة سر أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا بمحاكمة المتهم بالسجن 10 سنوات، علي خلفية اتهامه باحداث عاهة مستديمة لسيدة بعد ان صدمها بسيارته، واسندت النيابة للطبيب ايهاب. م تهمة احداث عاهة مستديمة ب بالمجني عليها، اسفرت عن اصابتها انفصال شبكي ونزيف بالجسم الزجاجى بالعين.

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