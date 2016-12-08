نائب رئيس جامعة الأزهر: ختان الإناث ظلم وينسبونه للإسلام بأحاديث مغلوطة

كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور حامد أبو طالب نائب رئيس جامعة الأزهر، إن ظاهرة ختان الإناث ظلم يقع على الفتيات بدون ذنب؛ موضحا أن بعض الجهلة ينسبون هذه العادة الظالمة للفتيات إلى الإسلام ويدعمونها بأحاديث مغلوطة، ومن هنا بدأت جامعة الأزهر لمقاومة هذا العنف الذى يقع على المرأة.

وأضاف الدكتور حامد أبو طالب خلال كلمته فى مؤتمر "موقف الإسلام من العنف ضد المرأة"، والذى تم افتتاحه اليوم برعاية المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأزهر الشريف يقاوم جميع أنواع العنف الذى يقع ضد النساء سواء عنف الأزواج والختان.

وفى نفس السياق أوصى نائب رئيس جامعة الأزهر الأزواج بضرورة كرم الزوجات وحسن معاملاتهن مؤكدا أن الإسلام يطالب بحسن معاملة الزوجة حتى إذا كان يكرهها، كما أن الإسلام نهى تماما عن ممارسة الختان الذى يعنف به بعض الجهلة الفتيات ويدمر صحتهن النفسية والجسدية.