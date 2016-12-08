موجز أخبار مصر 1 ظهرا.. السيسى يوجه التحية للشعب لتحمله الإجراءات الصعبة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توجيه الرئيس السيسى التحية والتقدير للشعب المصرى على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، قائلا "أنتم ضربتوا مثل، والدنيا كلها كانت محتارة ليه الناس دى متحركتش.. وأنا قلت لأنه شعب عظيم".. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير للشعب المصرى على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، قائلا "أنتم ضربتوا مثل، والدنيا كلها كانت محتارة ليه الناس دى متحركتش.. وأنا قلت لأنه شعب عظيم".

تجرى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ما يستلزم إغلاقا جزئيا للكوبرى لمدة 3 أيام، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

بشكل مثير أمر الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بإلغاء الصفقة الخاصة بشراء طائرة بوينج 8-747، تنتجها شركة بوينج -عملاق صناعة الطائرات الأمريكية- بسبب ارتفاع سعرها والذى يصل إلى 4 مليارات دولار.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الآلية، التى تم بها رفع المرتبات للقطاع الحكومى من 80 مليار جنيه لـ230 مليار جنيه، بما يمثل 150 مليار جنيه زيادة، وتساءل قائلا :"هل دخلت موارد للدولة تغطى مبلغ الزيادة ؟ بالطبع الإجابة لا.. واحنا بنستلفهم ونقترض فى 6 سنين بتكلفة 900 مليار جنيه".

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم الخميس من ضبط 6 كيلو من الكوكايين المخدر بحوزة راكب أوكرانى، قادم من أوكرانيا،وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أكد الرئيس السورى بشار الأسد وجود انحدار فى مستوى العلاقات السورية – المصرية خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما خلال فترة الحرب فى سوريا، مشيرا لوصول تلك العلاقة لمستويات متدنية، وخاصة خلال حكم "الإخوانجى" مرسى أو"الإخوانجية" فهم لا يرغبون فى تلك العلاقات، مشيرا إلى أنه بعد زوال حكم الإخوان فى مصر بدأت هذه العلاقة تتحسن وهى مازالت فى طور التحسن.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لا تتآمر على أحد، ولن تتآمر، مضيفًا: ""كانوا الشهر اللى فات بيقولوا خلاص راحت مصر، بس أنا عاوز اقلهم إن الله معنا"، إحنا عمرنا ماتآمرنا على أحد ولن نتآمر، ولا قتلنا أحد ولن نقتل ولا خونا أحد ولن نخون"، وهانفضل نبنى ونعمر ونصلح، واذا كان ده يرضى ربنا، يبقى اللى يقدر على ربنا يقدر علينا".

كد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار لن تستمر، قائلا: "موضوع الدولار مش هايستمر كده كثير لأن ده مش سعره العادل، أنه يكون 17 أو 18، ولكن علشان يحصل التوازن هناخد كام شهر".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها تبذل الكثير من الجهد، لتوفير حياة أفضل لكل المصريين المكافحين، ونسير معا على الطريق الصحيح، قائلا :"لن ينال من عزيمتنا المشككين ولن نسلم عقولنا، لمن يتمنون عودتنا للوراء، ونستكمل ما بدأناه ونصل إلى وجهتنا فى مصر قوية".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك من يسعى منذ ثورة 30 يونيو إلى هدم الدولة، ولديهم استعداد أن تضيع الـ90 مليون مصر من أجل أفكار ليس لها مكان حقيقى، وتدمر وتروع اطفال ونساء وشيوخ وتجعل المواطنين مفزعين فى بيوتهم.

أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص فى ليبيا أن فريق إدارة الجثث بمكافحة الجريمة فى مدينة مصراتة بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبى - فرع مصراتة- تمكنت أمس الأربعاء من انتشال 230 جثة لمقاتلى داعش من أماكن مختلفة فى سرت.

تسلمت نيابة أكتوبر محضر ضبط رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحي فى واقعة اتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وترافقها ابنتها فريدة، متوجهين إلى فرانكفورت بألمانيا.

قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، إنه تم انشاء خدمة الكول سنتر لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين من خلال أرقام مختصرة وأرضية وتوصيلها للمواطنين حتى منازلهم بالبريد السريع، عن طريق الاتصال بالأرقام: 16582 - 090070999 - 24004400 – 22632087، حيث يستطيع المواطن الاتصال بهذه الأرقام لاستخراج الأوراق الثبوتية وتوصيلها للمنازل بالتنسيق مع مكاتب البريد.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بضم عدد من الأعضاء للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وتضم كل من المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق والسفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية بدلا من المستشار عمرو الحمامى.