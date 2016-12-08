إحباط محاولة تهريب 7 كيلو كوكايين بمطار شرم الشيخ الدولى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكن المقدم وليد عباس، رئيس مباحث مطار شرم الشيخ الدولى، بالاشتراك مع أحمد الصباح مدير عام جمارك المطار من إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات عبر منفذها الجوى.

كان اللواء حسام نصر، مدير مصلحة أمن الموانئ واللواء إسلام البدرى، رئيس مباحث المصلحة بالاشتراك مع جمارك المطار، قد تلقيا إخطارًا يفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين أثناء قيام أحد السائحين القادمين من مدينة كييف بدولة أوكرانيا تهريبها إلى داخل البلاد على متن الرحلة رقمkuu4433 ، والتى أقلعت من أوكرانيا فى الثامنة صباحًا.

وتم تكليف العميد سامح فراج، مفتش مباحث موانئ شرم الشيخ، والمقدم وليد عباس، رئيس مباحث المطار، بضبط المتهم ومصادرة المضبوطات، وأثناء مرور الراكب كينجى أندريا مواليد 12 – 6 - 1993 من دائرة التفتيش عثر بحوزته فى جيب سرى داخل حقيبته وبين طيات ملابسه على 7 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.