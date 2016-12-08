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بالصور .. انطلاق ماراثون مستخدمى الكراسى المتحركة بمركز شباب الجزيرة

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بالصور .. انطلاق ماراثون مستخدمى الكراسى المتحركة بمركز شباب الجزيرة بالصور .. انطلاق ماراثون مستخدمى الكراسى المتحركة بمركز شباب الجزيرة

>كتب محمد عراقى

انطلق فى الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس ماراثون لأكبر تجمع لمستخدمى الكراسى المتحركة بمركز شباب الجزيرة، فى إطار الاحتفال الذى تنظمه مؤسسة الحسن الخيرية نحن القادرون باختلاف بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.

 

وبدأ مستخدمو الكراسى المتحركة من الشباب والفتيات فى التوافد إلى مركز شباب الجزيرة منذ صباح اليوم؛ للمشاركة فى الاحتفالية المقرر عقدها بقاعة الندوات بالمركز بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة، وتأكيدا على الدور التنموى لذوى الإعاقة داخل المجتمع.

 

 

 

 


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