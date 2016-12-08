بتروجت يستعيد بيكلى قبل مواجهة المصرى

كتب - هيثم عويس

دخل شيملس بيكلى لاعب خط وسط فريق بتروجت مرحلة التأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى كاحل القدم وهى الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق البترولى أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المصرى غدا.

ووضع الجهاز الطبى لبتروجت برنامج خاص للاعب الأثيوبى حتى يتم تجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق فى الفترة المقبلة خاصة أن بيكلى من العناصر الأساسية ويعول عليه طلعت يوسف المدير الفنى للفريق البترولى كثيرا فى حسم المباريات.