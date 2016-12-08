هيئة الطرق والمواصلات تبث فيديو يصور جميع مراحل تشييد قناة دبي المائية

نشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم خلال تكريمها للشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح حدث افتتاح قناة دبي المائية، فيديو شامل يلخص المراحل التي مرت بها قناة دبي المائية من لحظة البدء بأعمال الحفر والتشييد وحتى لحظة افتتاحها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور كبار الشخصيات والإعلاميين.

وورد في الفيديو معلومات تفصيلية عن حجم الأعمال التي بذلت في سبيل شق القناة، وبيّن الفيديو أن القناة استهلكت 20 مليون ساعة عمل من 4650 عامل، واستهلاك 25 الف طن من الحديد المسلح، وإزالة 3 مليون متر مربع من الأتربة، ورصف مليون وخمسمائة ألف متر مكعب من الصخور، واستهلاك 150 ألف طن من الإسمنت ورصف 12500 كتلة كونكريتية.

ويذكر أن أعمال بناء قناة دبي المائية بدأت في 2 أكتوبر 2013 وافتتحت في 9 نوفمبر 2016، وهي تربط منطقة الخليج التجاري مروراً بحديقة الصفا، وشارع الوصل، ومنطقة جميرا الثانية، وشارع جميرا، وصولاً إلى الخليج العربي، وتحديداً عند حديقة شاطئ جميرا، بطول 3.2 كيلومترات لتضيف مسافة 6.4 كيلومترات من الواجهات البحرية. وبلغت كلفة المشروع، الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركتي ميدان ومراس القابضة، مليارين و700 مليون درهم.