منصور بن محمد : دبي مكان للجميع وسأشرف بنفسي على تحقيق ذلك

دعا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ،إلى جعل مجتمع دبي مكانا للجميع مؤكدا أنه سيشرف بنفسه على تحقيق ذلك .

وقال مخاطبا الجميع عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : " أقول للجميع لنشحذ الهمم أكثر ليكون مجتمع دبي مكاناً للجميع وسأشرف بنفسي لتحقيق ذلك "

وأكد في حسابه الرسمي على انستغرام أنه اطلع اليوم مستجدات سير العمل لتنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة ، معربا عن سعادته بلقاء الكفاءات الحكومية التي تعمل بشغف لجعل دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه الجميع بضرورة التكاتف والتكامل ومضاعفة الجهود فالوقت قصير جداً لعام 2020 لتأدية واجبنا تجاه مواطنينا وقاطنينا وزائرينا من ذوي الإعاقة في توفير سبل العيش الكريم الذي يضمن استقلاليتهم وتوفير الفرص المتساوية في مختلف نواحي الحياة.