وزير الصحة الأسبق عوض تاج الدين: مصر تستهلك 85 مليار سيجارة سنويا

كتبت أمنية فايد

قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق: إنه وفقا للإحصائيات الأخيرة هناك 1.6 مليار مدخن فى العالم، 75% منهم فى دول العالم الثالث، ومصر تستهلك 85 مليار سيجارة فى السنة، وذلك ظهر اليوم خلال افتتاح أول عيادة لعلاج التدخين تابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة تحت شعار "حياتك أجمل بدون تدخين".

وخلال المؤتمر رصد الدكتور مجموعة من الارقام التى توضح حجم المشكلات الناتجة عن التدخين السلبى، وقال: "التدخين مضر لا أحد ينكر ذلك فله تأثير سلبى على الجانب الاقتصادى والصحى والاجتماعى، ومن أكثر الآثار السلبية التى تظهر على المدخن هى السدة الرئوية يؤثر على الغشاء المخاطرى ليتحول بعد فترة المدخن إلى إنسان معاق بدنيا لا يستطيع الحركة بسبب عدم القدرة على التنفس".

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين أن المدخن أكثر عرضه لمخاطر السكتة الدماغية والذبحة الصدرية فوفقا للإحصائيات الأخيرة 78% من مصابى جلطة القلب مدخنين، 70% من حالات الذبحة الصدرية مدخنين، ويصاب المدخنين بسرطان الرئة 16 ضعفا عن الانسان غير المدخنين"، مؤكدا أن كل ما نحتاج إليه للحد من هذا الخطر هو تفعيل القوانين داخل المجتمع للحد من التدخين داخل الأماكن العامة والمغلقة.

وعن تأثير التدخين على الأجنة والأطفال قال الدكتور "عوض تاج الدين": "هناك 100 ألف جنين يموتون سنويا بسبب التدخين، 64 ألف طفل حديثى الولادة، 500 ألف حالة تشوه بالمواليد سنويا، 30% من الأطفال مصابين بالربو الشعبى بسبب تدخين أحد الوالدين وتصل النسبة إلى 50% فى حالة تدخين الوالدين"، مضيفا أنه على الأمهات أن تعرف أن أبناءهن يولدن بمشكلات خلقية بسبب تدخينها المباشر.

حضر المؤتمر الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين والمشرف على العيادة، والدكتور "هانى راشد" مدير عام مستشفى الهرم، الدكتورة منال ميخائيل نائب عن المحافظ والدكتورة أميمة عز الدين ممثلة عن وزير الصحة ونائب مجلس النواب بالهرم الدكتور حمدى السيسى.