صن داونز يفاوض معروف يوسف

تلقي معروف يوسف لاعب نادي الزمالك اتصالات عن طريق بعض وكلاء اللاعبين من مسئولي نادي صن داونز الجنوب افريقي لضم اللاعب الي صفوف الفريق الجنوب افريقي في شهر يناير المقبل .

> وابدي اللاعب ترحيبه الشديد بالرحيل من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير والانتقال الي اي نادي خارجي خاصة وان عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي

> وينتظر اللاعب وصول عرص صن داونز بشكل رسمي الي الزمالك لبدء حسم الصفقة حيث انه يفضل في الرحيل من القلعة البيضاء