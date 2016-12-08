عاجل.. الدولار يسجل أعلى سعر بيع وشراء في تاريخ البنوك اليوم في بنك “الشركة المصرفية العربية الدولية”

شيماء مصطفى

كسر سعر الدولار اليوم حاجز 18 جنيها لدى بنك” الشركة المصرفية العربية الدولية ” ، ويشترى البنك الدولار مقابل 18 جنيه ويبيعه مقابل 18.35 جنيه، وهو السعر الأعلى للبيع بين جميع البنوك المصرية اليوم، يليه البنك الأهلي الكويتي بسعر 17.97 جنيه للشراء و 18.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

وواصلت العملة الأمريكية صعودها أمام الجنيه في البنوك للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل بنك اسكندرية سعر شراء يبلغ 17.80 جنيه وسعر بيع 18.05جنيه. ورفع بنك مصر سعر بيع الدولار 40 قرشا ليصل إلى 18جنيه، بينما رفع سعر الشراء 50 قرشا ليصل إلى 17.85 جنيه، كما رفع البنك الأهلي سعر الشراء لديه 20 قرشا ليصل إلى 17.80 جنيه، وسعر البيع 30 قرشا ليصل إلى 180 جنيه. وعلى نفس المنوال رفع البنك التجاري الدولي سعر الشراء لديه 40قرشا ليصل إلى 17.95 جنيه، بينما رفع سعر البيع 60 قرشا ليصل إلى 18.25 جنيه.

وقد سجل الدولار ارتفاع بنسبة 12% في جميع البنوك المصرية في خلال 3 أسابيع وحتي اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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