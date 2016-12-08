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النيابة تتسلم محضر ضبط رجل الأعمال مدحت بركات تمهيدا لعرضه عليها للتحقيق

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النيابة تتسلم محضر ضبط رجل الأعمال مدحت بركات تمهيدا لعرضه عليها للتحقيق النيابة تتسلم محضر ضبط رجل الأعمال مدحت بركات تمهيدا لعرضه عليها للتحقيق

تسلمت نيابة أكتوبر محضر ضبط رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحي فى واقعة اتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

 

كان رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة قد تمكنوا من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة، عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها “ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك”، ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا “نصب وشيك وإتلاف”، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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