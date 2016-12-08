عصابة سرقة الحقائب النسائية في قبضة مباحث شرطة الشارقة

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة تضم ثلاثة أشخاص من بينهم اثنين من الجنسية الآسيوية تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة عن طريق خطف حقائب الفتيات و السيدات، مستقلين دراجات نارية في تنفيذ جرائمهم .

وكانت شرطة الشارقة قد تلقت عددا من البلاغات التي تقدمت بها مجموعة من الفتيات والسيدات ، والتي تفيد بتعرضهن للسرقة من قبل مجهولين في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة ، حيث يقوم هؤلاء اللصوص بسرقة حقائبهن، وهم يستقلون دراجات نارية، ويقودونها بسرعة كبيرة، ومن ثم يلوذون بالفرار.

وفي ضوء البلاغات التي سجلت في مختلف مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة ، فقد قامت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بتشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم ، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات فقد تمكن الفريق، من تحديد هوية أحد المشتبه بهم ، ومعرفة مكان تواجده والقبض عليه ، حيث تبين أنه يحمل جواز جزر القمر، وبالتحقيق معه، فقد اعترف بقيامه بارتكاب مجموعة من الجرائم المشار اليها بالاشتراك مع شخصين آخرين من الجنسية الباكستانية .

وبمتابعة البحث والتحري فقد تمكن الفريق من معرفة مكان تواجد المشتبه بهما الاخرين والقبض عليهما ، وبالتحقيق معهما فقد اعترفا بتورطهما في ارتكاب الجرائم المذكورة ، كما تم العثوربحوزتهم على كمية من الأموال والمقتنيات الشخصية والحقائب المسروقة .

وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة

وأهاب العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بأفراد الجمهور وخاصة الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لمختلف أنواع الجرائم والتعديات بسرعة الإبلاغ عن هذه الجرائم أيا كانت طبيعتها وهوية مرتكبيها مشيرا إلى وجود بعض المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين والتي تبين أنه لم يتم الإبلاغ عنها