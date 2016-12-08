أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلطات مطار شرم الشيخ تضبط راكبا أوكرانيا حاول تهريب 6 كيلو كوكايين

Google+ Print
سلطات مطار شرم الشيخ تضبط راكبا أوكرانيا حاول تهريب 6 كيلو كوكايين سلطات مطار شرم الشيخ تضبط راكبا أوكرانيا حاول تهريب 6 كيلو كوكايين

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم الخميس من ضبط 6 كيلو من الكوكايين المخدر بحوزة راكب أوكرانى، قادم من أوكرانيا،وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

 

وصرحت مصادر جمركية بمطار شرم الشيخ، إنه أثناء اتخاذ الإجراءات المتبعة، على ركاب الرحلة القادمة من أوكرانيا اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور الضبط فى الركب الأوكرانى،وبالعرض على مدير الإدارة يوسف زلابية، أمر بتشكيل لجنة تضم كل من علاء الطرابيشي ومحمد أبو الليل،حيث تم تفتيش حقائبه وعثر بداخلها على 6 كيلو كوكايين المخدر.

 

وبالعرض على المدير العام، أحمد الصباح، أمر بتحرير محضر تهريب للراكب، ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365