سلطات مطار شرم الشيخ تضبط راكبا أوكرانيا حاول تهريب 6 كيلو كوكايين

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم الخميس من ضبط 6 كيلو من الكوكايين المخدر بحوزة راكب أوكرانى، قادم من أوكرانيا،وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وصرحت مصادر جمركية بمطار شرم الشيخ، إنه أثناء اتخاذ الإجراءات المتبعة، على ركاب الرحلة القادمة من أوكرانيا اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور الضبط فى الركب الأوكرانى،وبالعرض على مدير الإدارة يوسف زلابية، أمر بتشكيل لجنة تضم كل من علاء الطرابيشي ومحمد أبو الليل،حيث تم تفتيش حقائبه وعثر بداخلها على 6 كيلو كوكايين المخدر.

وبالعرض على المدير العام، أحمد الصباح، أمر بتحرير محضر تهريب للراكب، ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.