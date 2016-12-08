أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عاجل.. السيسي يفجّر مفاجآت كبرى عن أسعار الدولار وموعد انهياره وينهي الجدل حول رفع الدعم عن رغيف الخبز

  • مصر
  • 44
Google+ Print
عاجل.. السيسي يفجّر مفاجآت كبرى عن أسعار الدولار وموعد انهياره وينهي الجدل حول رفع الدعم عن رغيف الخبز عاجل.. السيسي يفجّر مفاجآت كبرى عن أسعار الدولار وموعد انهياره وينهي الجدل حول رفع الدعم عن رغيف الخبز

يشهد الدولار حالة من الصعود المتواصل خلال الأيام القليلة الماضية، ولأول مرة بالأمس تسجل الورقة الخضراء سعراً تاريخياً وتقترب من الـ19 جنيه، حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني في ختام تعاملات الأمس بعرض أعلى سعر للدولار الأمريكي على الإطلاق، حيث سجل 18.75 جنيه للبيع، وبفارق 100 قرش كاملة عن سعر الشراء، حيث يقوم بشراء العملة الأمريكية بسعر 17.75 جنيه.

وبالرغم من هذا الارتفاع الشديد في العملات ذكر اليوم خلال مشاركته في احتفال مولد النبي عليه السلام، أن هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، وسعر الـ18 لن يدوم كثيراً، لأن هذا ليس هو سعره العادل وسينخفض الدولار قريباً.

وحول منظومة الخبز وما تردد بحذف المواطنين من هذه المنظومة على غرار ما يحدث في البطاقات التموينية، قال السيسي أنه بالرغم من زيادة تكلفة رغيف الخبز إلى 60 للرغيف بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، فإنه لم ولن يتم المساس به على الإطلاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني