عاجل.. السيسي يفجّر مفاجآت كبرى عن أسعار الدولار وموعد انهياره وينهي الجدل حول رفع الدعم عن رغيف الخبز

يشهد الدولار حالة من الصعود المتواصل خلال الأيام القليلة الماضية، ولأول مرة بالأمس تسجل الورقة الخضراء سعراً تاريخياً وتقترب من الـ19 جنيه، حيث قام بنك الإمارات دبي الوطني في ختام تعاملات الأمس بعرض أعلى سعر للدولار الأمريكي على الإطلاق، حيث سجل 18.75 جنيه للبيع، وبفارق 100 قرش كاملة عن سعر الشراء، حيث يقوم بشراء العملة الأمريكية بسعر 17.75 جنيه.

وبالرغم من هذا الارتفاع الشديد في أسعار العملات ذكر السيسي اليوم خلال مشاركته في احتفال مولد النبي عليه السلام، أن هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، وسعر الـ18 لن يدوم كثيراً، لأن هذا ليس هو سعره العادل وسينخفض الدولار قريباً.

وحول منظومة الخبز وما تردد بحذف المواطنين من هذه المنظومة على غرار ما يحدث في البطاقات التموينية، قال السيسي أنه بالرغم من زيادة تكلفة رغيف الخبز إلى 60 للرغيف بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، فإنه لم ولن يتم المساس به على الإطلاق.

شبكةعيونالإخبارية

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