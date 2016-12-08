القبض على عاطل لتزويره المستندات الرسمية بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بإمبابة.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد تزوير "محمد. ص" عاطل لتوكيلات بيع السيارات وبيعها لراغبى الحصول عليها.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه بإمبابة وبحوزته عدد من التوكيلات والمستندات الرسمية المزيفة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.



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